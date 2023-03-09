كيف يبدو طقس فلسطين اليوم الخميس؟

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الخميس، غائماً جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وفيما يتعلق بـ طقس فلسطين غداً الجمعة، فيكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتوقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو، يوم السبت المقبل، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.