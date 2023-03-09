شؤون فلسطينية

الاحتلال يغتال ثلاثة شبان في بلدة جبع جنوب جنين

الاحتلال يغتال ثلاثة شبان في بلدة جبع جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
استشهد ثلاثة شبان، صباح الخميس، برصاص قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة جبع، جنوب جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على السيارة بكثافة ما أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة.

والشهداء هم: أحمد محمد فشافشة، وسفيان فاخوري، ونايف احمد الطبش ملايشة.

وقال شهود عيان، إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة، واطلقت النار على مركبة من نوع "هونداي" في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم.

وأضافوا أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على اسطح المنازل، وحاصرت منزل المواطن بهاء فايز سلاطمة، لأكثر من ساعتين، واعتقلته وحطمت محتويات منزله بالكامل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وباستشهاد الشبان الثلاثة في جبع، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري الى 77 شهيداً، بينهم 13 طفلا وسيدة

 

 


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