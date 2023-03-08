المطران حنا: نطالب بترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية وتوحيد الصفوف

دعا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الشخصيات الوطنية المقدسية وكافة المرجعيات الفلسطينية الوطنية في المدينة المقدسة بضرورة العمل معا وسويا من أجل ترتيب البيت الداخلي المقدسي.





وقال المطران حنا: "فكما أن البيت الفلسطيني يحتاج إلى ترتيب ونبذ للانقسامات والتصدعات هكذا هو حالنا المقدسي أيضا، فنحن بحاجة إلى مبادرات هادفة لتوحيد الصفوف ونبذ الانقسامات وسياسات التهميش والإبعاد والإقصاء فالقدس ليست لفئة دون الأخرى ولا يحق لأحد أن يدعي أنه مرجعية للقدس وأن يتنكر للآخرين".





وأكمل: "فالقدس هي مدينة تجمعنا جميعا وكلنا خدام لهذه المدينة، ويجب أن نعمل معا وسويا دفاعا عنها وعن مقدساتها وعن إحيائها وعن شعبها الذي يستهدف ويستباح في كافة تفاصيل حياته".

رام الله - دنيا الوطن