القدس: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الرام

أصيب سبعة شبان بالرصاص المطالي، والعشرات بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال اليوم الأربعاء، في بلدة الرام شمالي القدس، كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للبلدة.







ووفق مصادر محلية، فإن المواجهات اندلعت على المدخل الرئيسي عند "دوار أبو شلبك"، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، تجاه الشبان الذين خرجوا تنديدا بمجزرة الاحتلال في جنين، وأغلقت المدخل المذكور، وأعاقت دخول المواطنين وخروجهم عبره.

رام الله - دنيا الوطنوفي السياق، نشرت قوات الاحتلال عناصرها في أماكن متفرقة في القدس، تركزت في حي الشيخ جراح ومنطقة جورة العناب بالقرب من بلدة سلوان جنوب الأقصى، وأوقفت شابين بالقرب من حي واد الجوز.