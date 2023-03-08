اشتية يدعو مجلس الوزراء لجلسة استثنائية الخميس لبحث مطالب النقابات

رام الله - دنيا الوطنقال إبراهيم محلم، الناطق باسم مجلس الوزراء الفلسطيني، إن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، دعا الحكومة إلى جلسة استثنائية غداً الخميس، لبحث القضايا المتعلقة بمطالب النقابات.وأضاف ملحم، عبر صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك)، أن الجلسة الاستثنائية ستعقد في الساعة الثانية ظهراً.وفي وقت سابق، علمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني مطلع، أن اجتماعاً عقد ، مساء الأربعاء، بين رئيس جهاز المخابرات، اللواء ماجد فرج، ورئيس الوزراء، د. محمد اشتية، والوزراء ذو العلاقة، لبحث أزمة النقابات.وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن فرج أبلغ رئيس الحكومة، بضرورة حل أزمة النقابات التي تصاعدت منذ قرارات الحكومة الإثنين الماضي.وأضاف المصدر، أن قراراً سيادياً اتخذ بتفيذ اتفاقات الحكومة مع النقابات ووضع النسب المتفق عليها على قسيمة الراتب، على أن يتم الإعلان عن ذلك غداً الخميس.وبحسب المصدر، فإن هذا القرار من شأنه إنهاء الأزمة وعودة النقابات المضربة إلى العمل يوم الأحد المقبل.