حماس: المقاومة بغزة جاهزة وتعدّ نفسها لساعة التدخل

رام الله - دنيا الوطنكشف الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، مساء الأربعاء، عن مدى جهوزية المقاومة في قطاع غزة لأي تدخل إزاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.وقال قاسم في تصريح صحفي: إن "حكومة الاحتلال بسلوكها تدفع الأمور إلى تصعيد ليس فقط في فلسطين بل في المنطقة"، متابعًا: "في مقابل السياسة الإسرائيلية التي قد تدفع باتجاه الانفجار الكبير هناك تعاظم للمقاومة وحالة الاشتباك".وأضاف: "نحن في أتون تصعيد متدرج كبير بخلاف كل ما تتحدث عنه واشنطن زوراً من خفض للتصعيد"، مشددًا على أن المقاومة في غزة وتحديداً كتائب القسام قالت إنّ صبرها آخذ في النفاد أمام الاعتداءات الإسرائيلية.وتابع قاسم: "المقاومة جاهزة وتعد نفسها لساعة تدخلها في حال تجاوز الاحتلال الخطوط الحمر، وإن المقاومة في غزة توفر أرضية صلبة للفعل المقاوم في الضفة الغربية وتوفر له كل ما يلزم".وأكمل: "الثمن الذي سيدفعه الاحتلال في حال أي مواجهة مع غزة لن تستطيع حكومته أو جيشه تحمله"، مكملًا: "الاحتلال مرعوب من تدخل غزة في هذه المعركة وهو يحرك الوساطات خشية من ذلك".ولفتت حركة حماس، إلى أن الموقف الأمريكي هو دائماً موقف داعم للاحتلال وبالتالي لا يمكن التعويل عليه أبداً.