الاتحاد الأوروبي سيدرب أكثر من 11 ألف جندي أوكراني بحلول نهاية مارس

رام الله - دنيا الوطنقال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي ستقوم بتدريب أكثر من 11 ألف جندي أوكراني بنهاية هذا الشهر و30 ألفا بحلول نهاية العام.وصرح بوريل، اليوم الأربعاء : "مهمتنا تكمن في تدريب أكثر من 11 ألف جندي بنهاية مارس، و30 ألفا بنهاية العام، وستقوم بعثة الاتحاد الأوروبي بتدريب أطقم الدبابات التي سيتم تسليمها إلى أوكرانيا عبر الناتو".وأشار: "اقترحت خطة من ثلاث خطوات، تقدر بملياري يورو، هذه إمدادات من المخزونات الحالية، والتي أقترح تخصيص مليار يورو لها من صندوق السلام الأوروبي، والخطوة الثانية هي الشراء المشترك للذخيرة عيار 155 ملم ويجب تخصيص أكثر من مليار يورو من أجلها وإخضاع صناعتنا للأحكام العرفية".ووفقا له، فإن 15 شركة أوروبية قادرة حاليا على إنتاج قذائف من عيار 155 ملم يتم تزويد أوكرانيا بها.وأعرب بوريل، عن أمله في أن تتم الموافقة على مبادرته في الاجتماع المشترك المزمع لوزراء الدفاع والخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم 20 مارس في بروكسل.