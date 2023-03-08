دائرة المقاطعة في الديمقراطية تثمن خطوة جنوب أفريقيا خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنثمنت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطوة دولة جنوب أفريقيا خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من سفارة إلى قنصلية.وأوضحت الدائرة أن هذا القرار في غاية الأهمية لا سيما أنه يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ونظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.وتوجهت الدائرة بالتحية لدولة جنوب أفريقيا، داعيةً جنوب إفريقيا إلى استكمال خطوتها بقطع كامل العلاقات مع دولة الاحتلال.كما دعت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية الدول التي تقيم علاقات مع دولة الاحتلال ونظام الفصل العنصري في إسرائيل ولا سيما الدول العربية المطبعة إلى أن تحذو حذو دولة جنوب إفريقيا في اتخاذ خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف جرائمها وإنهاء نظام الفصل العنصري.