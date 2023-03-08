هنية يهاتف زوجة الشهيد خروشة

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة( حماس) إسماعيل هنية، مساء اليوم الأربعاء، أم خالد خروشة، زوجة الشهيد عبد الفتاح خروشة، حيث قدم لها التعازي والتهاني بهذه الشهادة.وقال هنية "الشهيد البطل عبد الفتاح (أبو خالد) قدم من البطولة التي تسجل بمداد من نور في صحائف مجد مسيرة شعبنا وأمتنا".وأضاف "هذا الشهيد البطل الذي لم يقعده السجن ولا المعتقل عن مواصلة درب المقاومة ضد العدو الصهيوني وقدم بجهاده وعملياته كلمة الفصل في مواجهة المؤتمرات التي تعقد هنا وهناك بعيدا عن إرادة الشعب الفلسطيني، وكان في شهادته مجاهدًا مقبلًا غير مدبر، فارتقى مع كوكبة من الشهداء الأبرار في جنين مخيم القسام مخيم الرجولة والبطولة وزفته جماهير نابلس عرين الأسود والأحرار في موكب مهيب يليق بالأكابر من حملة المصحف والبندقية."