شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء العمادي وقيادة الجهاد الإسلامي بغزة

تفاصيل لقاء العمادي وقيادة الجهاد الإسلامي بغزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت قيادة حركة الجهاد الإسلامي بغزة اليوم الأربعاء، السفير القطري محمد العمادي رئيس لجنة الإعمار القطرية، الذي قدم التهاني للحركة بانتهاء انتخابات الأمين العام والمكتب السياسي.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحركة خالد البطش، إن السفير العمادي عبر عن تهانيه للأمين العام زياد النخالة بشكل خاص ولجميع أعضاء المكتب السياسي الذين جرى انتخابهم، كما أشاد بأهمية دور حركة الجهاد الإسلامي على الصعيد الوطني الفلسطيني.

وأضاف البطش في تصريح صحفي: " بدورنا عبرنا لسعادة السفير عن تقديرنا للجهود التي تبذلها دولة قطر الشقيقة فيما يتعلق بالإعمار والمساعدات التي تقدمها قطر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

وتابع: "نقلنا أيضاً تهانينا للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بتوليه رئاسة الوزراء في دولة قطر الشقيقة، متمنين له التوفيق وللشقيقة قطر دوام الأمن والاستقرار، ومواصلة دورها في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده".

وأوضح البطش أن الحركة أكدت على ضرورة استمرار جهود إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بغزة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الظالم على غزة، ووقف العدوان الصهيوني المستمر على أبناء شعبنا في جنين ونابلس والضفة ومدينة القدس المحتلة.

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