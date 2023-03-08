تشييع جثماني الشهيدين أبو كافية وحمدان في القدس وأريحا

رام الله - دنيا الوطنشيع المواطنون في مدينتي القدس وأريحا مساء اليوم الأربعاء، الشهيدين محمد علي أبو كافية من بلدة بيت إجزا، ومحمود جمال حمدان من مخيم عقبة جبر بعد تسليم جثمانيهما اللذين احتجزا في ثلاجات الاحتلال.وانطلق موكب تشييع الشهيد المعلم محمد أبو كافية 36 عاماً من مجمع فلسطين الطبي في رام الله، إلى مسقط رأسه في بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة من عائلته.ووري جثمان الشهيد أبو كافية في مقبرة بيت إجزا بعد الصلاة على جثمانه، بمشاركة واسعة من المواطنين وأهالي البلدة.واستشهد أبو كافية بتاريخ 24/9/2022 بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص باتجاه مركبته قرب مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة على أراضي المواطنين جنوب غرب نابلس، واحتجز جثمانه منذ استشهاده حتى تسليمه لذويه اليوم على حاجز الجيب العسكري.وفي أريحا شيعت الجماهير الفلسطينية جثمان الشهيد الشاب محمود جمال حمدان 22 عاماً، بعد أكثر من أسبوع على احتجاز جثمانه في ثلاجات الاحتلال.وانطلق موكب تشييع الشهيد، من مستشفى أريحا إلى مسجد الشهيد إبراهيم ياغي حيث أديت الصلاة عليه، قبل نقله إلى منزل ذويه في مخيم عقبة جبر لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.واستشهد حمدان في الأول من مارس، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر، وحاصرت منزلًا، وأصابت عددا من المواطنين واعتقلت آخرين، وسط اشتباكات مسلحة خاضها مقاومون.