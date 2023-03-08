قيادي بفتح: سلوك حماس في قضية تشييع الشهيد خروشة إساءة لدماء وكرامة شهدائنا

رام الله - دنيا الوطنعقب قيادي بحركة (فتح) على البيانات والتصريحات الصادرة عن قيادات في حركة (حماس) حول الأحداث التي جرت في جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشه في نابلس.وقال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم بالحركة عبد الفتاح دولة في بيان له اليوم الأربعاء، إن كرامة شهدائنا فوق كل تصرف مشين يسيء لكرامة ونقاء الشهداء ولا يليق بشعب يقدس شهداءه.وأضاف دولة أن "افتعال فتنة في قضية تشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشه يضرب بحرمة الدم والوحدة النضالية الفلسطينية التي جسدها شهداء مجزرة جنين عندما توحدت بنادقهم واختلطت دماؤهم في مواجهة بطش ومجازر الاحتلال، وتعطيل لأي مبادرة للملمة الشمل الفلسطيني في مواجهة العدوان وحكومة القتل الفاشية".وتابع "على حماس أن تعتذر لشعبنا ودماء الشهداء وأن تكف عن سرقة دماء المقاتلين وتشويه وانكار فعل المقاتلين من غير حركة حماس".ولفت إلى أن "افتعال اي فتنة في هذا الوقت الذي يواجه فيه شعبنا ومقاتلونا بطش المحتل يخدم سياسات المجرم بن غفير ويشجعه على ممارسة المزيد من الجرائم بحق شعبنا".وشدد على أن "المرحلة الراهنة تتطلب تماسك شعبي وفصائلي وعلى كل شرفاء الوطن التصدي لأبواق الفتنة".وأهاب دولة "بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الانجرار لأي سلوك يتنافى وأصالة شعبنا ونقاء مقاتلينا ونضال شعبنا وتكريم الشهداء بما يليق بحجم الدماء والتضحيات التي قدموها من أجل قضيتنا وحرية شعبنا".