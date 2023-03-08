بن غفير يرفض طلب الشرطة وقف اقتحامات الأقصى في رمضان

رام الله - دنيا الوطنتستمر اقتحامات المسجد الأقصى بشكلٍ شبه يومي بحماية قوات الاحتلال، وتشهد هذه الاقتحامات أداء المستوطنين لصلواتٍ يهودية علنية في ساحات المسجد الشرقية.ومع اقتراب شهر رمضان والأعياد اليهودية التي تتزامن معه، طلبت شرطة الاحتلال إغلاق أبواب الأقصى أمام المقتحمين في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، إلا أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير رفض الطلب، واصفًا إياه بأنه "استسلام للإرهاب".وفي قرار مرتبط بالوزير المتطرف، وبهدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، قرر بن غفير أن تستمر عمليات هدم منازل الفلسطينيين وترحيلهم منها خلال شهر رمضان، على الرغم من التوصيات الأمنية بوقف هذه العمليات، لكونها تسهم في توتر الأوضاع أمنيًا.وتسلط النشرة الأسبوعية الضوء على تصاعد عمليات المقاومة، ففي شهر شباط/فبراير الماضي شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة نحو 1177 عملًا مقاومًا، أدت إلى مقتل 8 مستوطنين، وإصابة 43 آخرين. وعلى إبعاد أول أسيرٍ فلسطيني من الداخل الفلسطيني المحتل إلى الضفة الغربية، مع تطبيق قانون ترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية حيز التنفيذ.