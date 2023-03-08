الخارجية السعودية تدين وتستنكر جريمة الاحتلال في جنين



واستشهد مساء أمس الأربعاء، 6 مواطنين وأصيب آخرين بعضهم بجراح خطيرة جراء اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.



رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، مما أدى إلى استشهاد عدداً من المواطنين وإصابة آخرين.وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.