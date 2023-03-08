النضال الشعبي تثمن قرار برلمان جنوب أفريقيا خفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنثمن المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني تصويت برلمان جنوب أفريقيا، على قرار لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.وأضاف المكتب السياسي أن هذا القرار بمثابة انتصار لحقوق شعبنا وخطوة في الاتجاه الصحيح الذي يؤكد أن الاحتلال مهما طال الأمد إلى زوال .ودعا المكتب السياسي كافة الدول إلى معاقبة الاحتلال الفاشي على جرائمه بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي وصولا إلى مقاطعة حكومة الفاشية التي ترتكب أبشع الجرائم ضد شعبنا .وتابع المكان الطبيعي لدولة الفاشية المحاكم الدولية والضغط باتجاه معاقبتها على تلك الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية.واشار أن دولة جنوب أفريقيا وشعبها من الدول الصديقة للشعب الفلسطيني والتي ناضلت من أجل حريتها ومحاربة التمييز العنصري والابرتهايد، كما هو حال شعبنا الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله.وتوجه المكتب السياسي بالشكر إلى حزب الحرية الوطني في جنوب أفريقيا، الذي قدم مشروع القرار، وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي وكافة الأحزاب في البرلمان التي صوتت لصالح القرار، والتي أكدت السير على خطى الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، رمز محاربة الفصل العنصري "الأبارتهايد" في العالم.