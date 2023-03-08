اللواء أبو بكر يشارك في زراعة أشجار زيتون بإسم الأسيرات الماجدات في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ووفد من الهيئة صباح اليوم الثلاثاء، بفعالية دعم ومساندة لأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار.ونظمت الفعالية بالتعاون بين الهيئة وجامعة فلسطين التقنية - خضوري ونادي الأسير، وبمشاركة محافظة الخليل واقليم حركة فتح في شمال المحافظة، حيث تم زراعة أشجار زيتون بأسماء كافة الأسيرات المحتجزات في سجون الاحتلال، بالإضافة الى عدد من الشهيدات الصحفيات، اللواتي ارتقين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، وذلك في جامعة فلسطين التقنية خصوري شمال محافظة الخليل.ووجه اللواء أبو بكر أسمى آيات الفخر والصبر والصمود لأسيراتنا، اللواتي يتعرضن لهجمة شرسة وممنهجة، من قبل شرطة وادارة السجون الاسرائيلية، وذلك وفقاً لسياسة عنصرية انتقامية، في تجاوز لكل القوانين والاعراف الدولية.وقال اللواء أبو بكر " في يوم المرأة العالمي الذي يصادف غداً الثامن من آذار، نخاطب العالم بكل مكوناته، وتحديداً المؤسسات النسوية، بأننا نريد مناضلاتنا وماجداتنا بين شعبهم وأسرهم وعائلاتهم، وأن يمارسن في هذه المناسبة حقهن في الاحتفال كما كل نساء العالم ".وأضاف اللواء أبو بكر " منذ عام ١٩٦٧ اعتقلت سلطات الاحتلال أكر من ١٦ الف امراة فلسطينية، ومارست بحقهن كل اشكال الاعتداء والتنكيل، ولكن المرأة الفلسطينية بقيت شامخة وقوية، ولا زالت تقدم وتضحي في كل ساحات النضال، وها هي اليوم لها بصماتها الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة".وشكر اللواء أبو بكر كافة المؤسسات الشريكة في هده الفعالية والمتحدثين بإسمها، والذين أكدوا على خصوصية المرأة الفلسطينية وقداستها.