غنيم يبحث مشروع الصرف الصحي لشمال شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه اليوم الأربعاء، وفدا من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة التحضيرات اللازمة لتمويل وتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق رام الله.وفي بداية اللقاء رحب غنيم بالوفد الضيف، واشاد بالتعاون الوثيق بين الجانبين في مجال تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، مشددا على أهمية زيادة التعاون من خلال توفير مشاريع جديدة في هذا الجانب.وأكد غنيم على أن مشروع صرف صحي شمال شرق رام الله هو أحد المشاريع ذات الاولوية القصوى لما له من اهمية كبرى في حماية البيئة والصحة العامة من المياه العادمة التي تتدفق في الشوارع والمجاري المائية من جانب، وتحسين خدمات الصرف الصحي فيفي ١٤ تجمعاً سكنياً تضم حوالي ١٠٠ ألف نسمة، وتشهد تطورا عمرانياً وتجارياً وصناعياً ملحوظا من جانب اخر.وأوضح أن المشروع من المشاريع المدرجة ضمن خطة سلطة المياه، وايضا ضمن برنامج الحكومة التي اصدرت قرارا بالموافقة على تنفيذ المشروع بقيمة 50% من تكلفة المشروع كقرض ميسر من بنك الاستثمار، والنصف الاخر منحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي.وأشار غنيم إلى أن إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة هي جزء أساسي من المشروع ويأتي ضمن استراتيجية سلطة المياه بتحقيق الاستفادة القصوى من كافة مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية.من جهته، أكد ممثل بنك الاستثمار الأوروبي فرانسيسكو على أهمية التعاون مع سلطة المياه في مجال تطوير البنية التحتية والخدمات بشكل عام، وعلى تمويل تنفيذ هذا المشروع بشكل خاص، مضيفاً أن بعثة بنك الاستثمار الأوروبي ستتابع مع سلطة المياه والاتحاد الأوروبي التحضيرات اللازمة لتوقيع الاتفاقيات المالية الخاصة بتمويل المشروع.وأكد غنيم للوفد الضيف على أهمية تنسيق الجهود خلال الفترة القادمة بين الطواقم الفنية والمالية والقانونية لتجهيز كافة الوثائق لتوقيع الاتفاقية المالية والبدء بتجهيز المخططات الهندسية ووثائق العطاء اللازمة.