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شؤون فلسطينية

الأسرى يواصلون لليوم الـ 23 على التوالي خطوات العصيان

الأسرى يواصلون لليوم الـ 23 على التوالي خطوات العصيان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، لليوم الـ 23 على التوالي، خطوات العصيان، ضد إجراءات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

ووفقًا للبرنامج المقرّ اليوم الأربعاء، سيرجع الأسرى وجبات الطعام، ويرتدون الزي البنيّ (لباس الشاباص) ويعقدون جلسات تعبئة خلال (الفورة) مساءً، إضافة إلى الاعتصام فيها.

إضافة إلى أنّه وبجانب الخطوات العامة والمشتركة، يواصل الأسرى في سجن (نفحة) عرقلة ما يسمى (بالفحص الأمني)، كما وفي سجن (النقب) ينفّذ الأسرى عدة خطوات إضافية، منها الاعتصام بعد صلاة الفجر حتى ساعة إجراء ما يسمى بالعدد صباحًا.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ خطوات (العصيان) مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادًا للبرنامج النضالي الذي أقرته (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن كافة الفصائل).

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