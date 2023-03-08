التشريعي بغزة يرحّب بتصويت برلمان جنوب أفريقيا على قرار خفض العلاقات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنرحّبت رئاسة المجلس التشريعي بغزة، بتصويت برلمان جنوب أفريقيا على قرار خفض العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة إياها تعبير عن إرادة شعب جنوب أفريقيا الرافض لكل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال العنصري.ودعت رئاسة التشريعي لتبني قرار لقطع العلاقات بالكامل مع الاحتلال في اتجاه عزله ومعاقبته على جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.وثمنت عالياً موقف جنوب إفريقيا "قيادة وشعباً" الداعم دومًا للحق الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.ودعت رئاسة التشريعي كافة برلمانات دول العالم إلى أن تحذو حذو برلمان جنوب افريقيا والعمل على انهاء التطبيع وكل أشكال العلاقات مع الاحتلال، انحيازا للعدالة ضد العنصرية والإرهاب الإسرائيلي الذي يتصاعد يوميًّا.وثمنت رئاسة التشريعي موقف "حزب الحرية الوطني" في جمهورية جنوب إفريقيا والذي قدم مقترح القرار، والذي تعده تجسيدا لرؤية الرئيس الراحل نيلسون مانديلا الذي قال "لن تكتمل حرية جنوب إفريقيا إلا بحرية فلسطين".