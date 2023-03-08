الأسير عامر أبو جراد يدخل عامه الخامس في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين في غزة بأن الأسير عامر مزيد سليمان أبو جراد من سكان مدينة بيت حانون ينهي اليوم عامه الرابع ويدخل عامه الخامس في سجون الاحتلال.وأوضح حسن قنيطة مدير عام الهيئة في غزة بان سلطات الاحتلال اعتقلت الاسير ابو جراد بتاريخ 8/3/2019 خلال محاولته احتياز السلك الفاصل شرق قطاع غزة وقد حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة العضوية في تنظيم عسكري ومقاومة الاحتلال.وأضاف قنيطة بان الأسير أبو جراد من مواليد عام 1991 وهو منفصل ولديه بنت.