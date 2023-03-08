هيئة الأسرى بغزة تلبى دعوة لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة





وأضاف أن المرحلة تحتاج استنهاض الهمم كافة ومن كل الاتجاهات والمستويات لأن المعركة جد خطيرة وساخنة ونؤمن أن أسرانا يريدوننا موحدين أقوياء ملتزمين بشعار الوحدة والاصطفاف خلف أهدافهم التي هي هدف الكل الفلسطيني.



وتوجه قنيطه بالتحية للموظفين وللأسرى المحررين وعوائل أسرانا الذين لبوا الدعوة ونداء الأسرى الذي نتطلع ليشارك فيه كافة فرسان الأسرى المحررين ليكون نصر أسرانا نصرا مؤزرا وعزيزا وسريعاً.



رام الله - دنيا الوطنشارك فريق هيئة شؤون الأسرى والمحررين بغزة، برفقة أسرى محررين من أصحاب الفترات الطويلة في مسيرات الوفاء والغضب التي أعلن عنها في كافة أرجاء فلسطين والشتات تلبية لنداء لجنة الطوارئ.وقال مدير الهيئة بغزة حسن قنيطة إن هيئة الأسرى بكل كادرها وموظفيها ستكون دوما في طليعة كل حراك مساند لقضايا أسرانا خاصة في هذه الأوقات.