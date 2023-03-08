مبعوث الأمين العام لأفغانستان يلتقي رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني

رام الله - دنيا الوطنفي إطار زيارته الحالية لأفغانستان، التقى المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أفغانستان، السفير طارق علي بخيت مع رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني المولوي مطيع الحق خالص وذلك في مقر الهلال الأحمر الأفغاني بكابل.تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين المنظمة وجمعية الهلال الأحمر الأفغاني وخاصة الاستعدادات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توزيع السلال الغذائية في عدد من محافظات أفغانستان بالتنسيق بين مكتب المنظمة في كابل والهلال الأحمر الأفغاني ومركز الملك سلمان للإغاثة.