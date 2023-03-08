أريحا: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد محمود حمدان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، ظهر اليوم الأربعاء، أن الاحتلال سيقون بتسليم مساء اليوم جثمان الشهيد محمود حمدان من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا.وقالت الهيئة، إنه "وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم استلام جثمان الشهيد محمود جمال حمدان من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، اليوم من قِبل طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية وذوي الشهيد".وكان الشهيد حمدان استشهد برصاص الاحتلال أثناء اقتحام مخيم عقبة جبر في الأول من شهر مارس الجاري.