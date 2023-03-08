الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد محمد حسين عوض بالقدس

رام الله - دنيا الوطنتسلمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية ظهر بوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمد حسين عوض أبو كافية من بلدة بيت إجزا بمحافظة القدس.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم نقل الشهيد الى مجمع فلسطين الطبي ليواري جثمانه الثرى حسب ترتيبات عائلته.وأشارت الهيئة، أن استلام جثمان الشهيد أبو كافية جرى عبر حاجز الجيب العسكري، من قِبل طواقمها، وذوي الشهيد، وذلك ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء.يشار إلى أن الشهيد محمد أبو كافية استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الـ24 من أيلول/ سبتمبر 2022.