شؤون فلسطينية

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تهنئ نساء فلسطين في يومهم العالمي

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تهنئ نساء فلسطين في يومهم العالمي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
على شرف الثامن آذار، يوم المرأة العالمي، قالت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية: إنها "تنحني بإجلال وإكبار أمام تضحيات نساء فلسطين، وتثمن عالياً دورهن الطليعي في مقارعة المشروع الفاشي"، مؤكدة أن "صمود نساء فلسطين في وجه كافة أشكال الظلم المفروض عليهنَ، لهو الدليل الحقيقي على قدرتهنّ على صناعة التغيير والعبور مع شعبهن نحو الحرية والاستقلال، فالمرأة الفلسطينية والتي حملت، ولا تزال تحمل، الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني وتحافظ على هوية شعبها أمام محاولات الإقصاء والتدمير، هي القادرة على صناعة مستقبل الأجيال". 

وأضافت: "يأتي الثامن من آذار لهذا العام في ظل تمادي حكومة المستعمرين الصهاينة في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها جريمة تدمير حوارة وترويع النساء والأطفال، أمام صمت العالم ووقوف هيئات الأمم المتحدة موقف المتفرج مما يجري، كما أن حكومة الاحتلال ماضية في تعميق نظام الفصل العنصري والذي أكدت على وجوده وأدانته منظمة العفو الدولية في تقرير خاص صدر في هذا السياق مطلع العام المنصرم".

وتابعت: "على الصعيد الداخلي، يأتي الثامن من آذار في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي بين فتح وحماس وما يترتب على ذلك من نتائج كارثية على كافة المستويات، وخاصة على مستوى التشريعات وسيادة القانون ووصول النساء إلى مصادر العدالة.  وقد شهدت الفترة السابقة تغولاً واضحاُ من قبل السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية، مما أدى إلى عسكرة الشارع وتضييق المساحة المتاحة أمام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وخاصة المؤسسات النسوية والحقوقية، للمساهمة في تعزيز منظومة حقوق النساء. كما لا تزال عمليات إقصاء النساء من دوائر صنع القرار ماثلة للعيان، حيث تم إقصاؤهنّ من جولات المفاوضات العديدة لإنهاء الانقسام، تلك الجولات التي ثبت أن هدفها الحقيقي هو إدارة الانقسام، لا إنهاؤه".

وأردفت: "كما ولا تزال نساء فلسطين تعاني نتيجة لتلكؤ السلطة في تعديل القوانين السارية بما يضمن حماية حقوق النساء وتعزيز العدالة من منظور النوع الاجتماعي، وبالرغم من استمرار تعرض النساء لمختلف أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي في فلسطين، إلا أن الحكومة لا تزال تماطل في إصدار قانون حماية الاسرة من العنف والذي تم صياغته في العام 2006. كما لا زلنا نلحظ غياب إرادة سياسية لتوطين الاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها دولة فلسطين، ضمن المنظومة القانونية الوطنية. على صعيد ذي ارتباط، لا تزال السلطة التنفيذية تقف موقف المتفرج أمام حملات التحريض وخطاب الكراهية الذي تبثه القوى المحافظة والقوى الظلامية ضد النساء".

وانطلاقا من التزامها بقضايا النساء، ورفعها لواء الدفاع عن حقوقهن، فإن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أكدت أن الثامن من آذار هو محطة للنضال على طريق التحرر من الاحتلال وتحقيق العدالة للنساء.

وفي هذه المناسبة، طالبت الجمعية بالتدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عامة وللنساء خاصة في ظل تصاعد وتيرة القمع وإطلاق المستوطنين غير الشرعيين لتدمير البلدات والقرى الفلسطينية، في تكرار لجرائم الإبادة الجماعية التي مارستها العصابات في العام 1948.

كما ودعت لضرورة قيام السلطة الفلسطينية برفع ملف ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، لمحكمة الجنايات الدولية وعدم المساومة على ذلك.

وطالبت أيضًا العمل الفوري على إنهاء الانقسام السياسي ما بين فتح وحماس وإعادة تفعيل النظام السياسي الفلسطيني عبر تنظيم انتخابات فورية للمجلسين الوطني والتشريعي وانتخابات رئاسية، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الجهة الممثل الشرعي والوحيد لكافة أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم وتواجدهنّ.

وأكدت الجمعية، أهمية العمل على تطبيق إعلان الجزائر بشأن إنهاء الانقسام بشكل فوري.

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