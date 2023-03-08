الأجهزة الأمنية تُصدر توضيحًا بشأن الاعتداء على جنازة الشهيد خروشة

قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، تعقيبا على ما جرى أثناء تشييع جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس، "نسجل أولا اعتزازنا وفخرنا في المؤسسة الأمنية، بكل شهداء شعبنا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ونترحم عليهم، ونؤكد حرصنا الشديد على تكريمهم بما يليق بتضحياتهم".







وأشار دويكات إلى أن الأجزهة الأمنية الفلسطينية قدمت خلال العام الماضي 20 شهيدا من خيرة أبنائها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنوتابع: "بالأمس وأثناء استقبال جثمان الشهيد العائد من مدينة جنين البطولة، والذي تم استقباله بالتحية العسكرية من قبل مجموعة من قوات الأمن الوطني، حيث تم الاتفاق مع عائلة الشهيد وفعاليات مخيم عسكر على خط سير الجنازة، وفوجئنا اليوم وخلال مسيرة الجنازة من مستشفى رفيديا حيث كان الجثمان في مركبة الإسعاف، بأن قامت مجموعة لا علاقة لها بعائلة الشهيد بخطف الجثمان وإنزاله على الأرض، وحصلت مشادة أثناء قيامهم بالهتاف ضد السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية، بدلا من شتم الاحتلال مرتكب الجرائم بحق شعبنا، ما أدى إلى تدخل قوى الأمن الفلسطيني لإعادة الجثمان إلى مركبة الإسعاف واستكمال التشييع تكريما للشهيد عبد الفتاح خروشة رحمه الله".وأكد ضرورة تفويت الفرصة على ما وصفهم دعاة الفتنة، داعين إلى توحيد كل الجهود في مواجهة مخططات الاحتلال الذي يتربص بشعبنا ومشروعنا الوطني.