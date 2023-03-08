الهباش يترأس وفدًا فلسطينيًا في اجتماعات لجنة الحوار مع الفاتيكان

ترأس قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الوفد الفلسطيني في اجتماعات لجنة الحوار المشترك مع الفاتيكان التي بدأت جلساتها في مقر لجنة الحوار في روما، وتستمر على مدار اليومين المقبلين، وتركز على مدينة القدس وأهميتها الروحية لدى المسلمين والمسيحيين.







وأكد أن القدس بالنسبة للفلسطينيين هي القلب والروح للجسد، فهي اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين وعاصمة دولة فلسطين الأبدية، وهي عقيدة فلسطينية سواء عند المسلمين، أو المسيحيين التي هي بالنسبة لهم مدينة المهد والقيامة.

رام الله - دنيا الوطنونقل الهباش خلال كلمته تحيات الرئيس محمود عباس لبابا الفاتيكان، واعتزازه بالعلاقات مع الفاتيكان.وأشار قاضي القضاة إلى أن الاحتلال يريد افراغ القدس من مضمونها الديني وهويتها الروحية والحضارية لتمرير مخططات التهويد والقائمة على الكذب والتزوير والخرافات، ودورنا أن نحميها من عدوان الاحتلال وأن نحافظ على الرواية الحقيقية الفلسطينية التي تؤكد أن القدس لها أصحابها الفلسطينيون العرب من المسيحيين والمسلمين، ولهم فيها تاريخ وحضارة تمتد لآلاف السنين وتؤكد ذلك آلاف الشواهد التاريخية والتراثية والروايات التاريخية والدينية.ودعا الهباش إلى التحرك العاجل لرفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ النكبة والذي لا يزال قائمًا إلى اليوم، معتبراً أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين هو الحل الأوحد لكل المشاكل والصعوبات التي تواجه المنطقة والعالم.