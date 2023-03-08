إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حدث تعرض له الجيش شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطن

كشفت قناة إسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، تفاصيل حدث تعرض له الجيش خلال نشاط قرب السياج جنوب قطاع غزة.







ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإنه "خلال نشاط للجيش قرب السياج جنوب القطاع، فجر مسلحون عبوة بالقرب من جرافة عسكرية، ولم تقع إصابات".







كما وردت مدفعية الاحتلال بإطلاق عدد من القذائف شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.





وسبق ذلك أن جرفت آليات الاحتلال، أراضٍ شمال شرق خانيونس جنوب القطاع.







وأفادت مصادر محلية، بأن آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق بلدة القرارة شمال شرق خانيونس، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية وتسويتها بالأرض.

وكانت جرافات وآليات الاحتلال توغلت أمس شرق بلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في الأراضي الزراعية في المنطقة.