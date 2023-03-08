نابلس: منسق لجنة التنسيق الفصائلي يعلن استقالته بعد الاعتداء على جنازة الشهيد خروشة





رام الله - دنيا الوطنأعلن نصر أبو جيش، منسق لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس، استقالته، من رئاسة اللجنة، بعد الاعتداء على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة.وقال أبو جيش، في تصريح على موقع (فيسبوك): "تحية الوطن المجروح، أعلن استقالتي كمنسق فصائل للعمل الوطني في محافظة نابلس".وفي وقت سابق، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في نابلس اعتدت على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة.ووصف قاسم، في تصريحات صحفية، سقوط جثمان الشهيد على الأرض بـ "عار" سيلاحق من أعطى التعليمات بالاعتداء على الشهيد، على حد وصفه.وختم بالقول: "قيادة السلطة مصرة على تنفيذ مخرجات قمة العقبة الأمنية حتى لو كان على حساب العدوان على رموز الشعب الفلسطيني".من جهتها، قالت محافظة نابلس، إن مجموعة من المشاركين في تشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة، حاولت الاستيلاء على جثمان الشهيد وإخراجه من مركبة الإسعاف رغما عن عائلته ووضعه على الأرض.وأضافت المحافظة، في بيان صحفي على صفحتها على موقع (فيسبوك)، أن الأجهزة الأمنية تدخلت بالقوة المحدودة لضبط الحالة وإعادة جثمان الشهيد إلى مركبة الإسعاف بناء على رغبة عائلته.وأكدت المحافظة، أن جنازة الشهيد خروشة استمرت وتمت مرافقتها من القوى الأمنية حسب الاتفاق مع العائلة.وأوضحت، أنه منذ مساء الأمس، تم استقبال موكب الشهيد وستهيل حركته وتأمين وصوله إلى مستشفى رفيديا، فيما أدت قوات الأمن التحية العسكرية لموكب الشهيد.وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع عائلة الشهيد وفعاليات مخيم عسكر، على ترتيبات الجنازة وخط سيرها، وذلك لقطع الطريق على دعاة الفتنة والتحريض، على حد وصفها.