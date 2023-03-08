محافظة نابلس: الأجهزة الأمنية تدخلت لمنع الاستيلاء على جثمان الشهيد خروشة









رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة نابلس، الأربعاء، إن مجموعة من المشاركين في تشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة، حاولت الاستيلاء على جثمان الشهيد وإخراجه من مركبة الإسعاف رغما عن عائلته ووضعه على الأرض.وأضافت المحافظة، في بيان صحفي على صفحتها على موقع (فيسبوك)، أن الأجهزة الأمنية تدخلت بالقوة المحدودة لضبط الحالة وإعادة جثمان الشهيد إلى مركبة الإسعاف بناء على رغبة عائلته.وأكدت المحافظة، أن جنازة الشهيد خروشة استمرت وتمت مرافقتها من القوى الأمنية حسب الاتفاق مع العائلة.وأوضحت، أنه منذ مساء الأمس، تم استقبال موكب الشهيد وستهيل حركته وتأمين وصوله إلى مستشفى رفيديا، فيما أدت قوات الأمن التحية العسكرية لموكب الشهيد.وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع عائلة الشهيد وفعاليات مخيم عسكر، على ترتيبات الجنازة وخط سيرها، وذلك لقطع الطريق على دعاة الفتنة والتحريض، على حد وصفها.