هيئة قناة السويس تُعلن إيراداتها بأول شهرين من العام الجاري

رام الله - دنيا الوطنكشفت بيانات هيئة قناة السويس المصرية (حكومية)، عن ارتفاع إيرادات قناة السويس في أول شهرين من العام 2023 بنسبة 41.6 بالمئة وسط التعافي الاقتصادي العالمي.وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان، مساء الثلاثاء، إن عائدات القناة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط نحو 1.5 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، حسبما نقلت وكالة (الأناضول).وأضاف ربيع أن الملاحة تشهد طفرة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، "حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال الشهرين عبور 4117 سفينة، مقابل عبور 3487 سفينة في نفس الفترة من 2022 بارتفاع 18.1 بالمئة".وزادت الحمولات الصافية العابرة للقناة بنسبة 15 بالمئة بواقع 237.3 مليون طن، مقابل 206.3 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام.وافتتحت مصر "قناة السويس الجديدة" بتكلفة 8 مليارات دولار في أغسطس/آب 2015، في إطار خطط لإنعاش اقتصاد البلاد واستعادة مكانة مصر كمركز مهم لحركة التجارة.