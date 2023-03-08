قيادي بالديمقراطية يُطالب السلطة بموقف واضح من اجتماع شرم الشيخ المرتقب

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، اليوم الأربعاء، القيادة الفلسطينية بضرورة الإعلان بشكل واضح وصريح أنها في حل من المشاركة في الاجتماع المرتقب في شرم الشيخ، الذي تم التوافق عليه في اجتماع العقبة، بمشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فضلا عن جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية وبرعاية أمريكية.وقال خالد أن "اجتماع العقبة ولد أصلا ميتا، فما كان في العقبة بقي في العقبة بعد أن تنكرت حكومة المستوطنين الفاشية لكل ما اتفق عليه وواصلت مع أذرعها من الميليشيات الإرهابية سياسة السطو على أراضي المواطنين الفلسطينيين والمصادقة على بناء أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية استيطانية وسياسة مداهمة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وارتكبت فيها مجازر كان أكثرها دموية ووحشية ليلة الكريستال في بلدة حواره بعد العقبة مباشرة، والتي جرت يوم أمس في مخيم جنين والتي ارتقى فيها ستة شهداء وجرح فيها العشرات من المواطنين الفلسطينيين".وفي ضوء هذا التصعيد، دعا تيسير خالد القيادة الفلسطينية إلى استئناف سياسة نقل ملف جرائم إسرائيل إلى المحافل والهيئات الدولية بدءً بمجلس الأمن الدولي وانتهاء بمحكمة العدل الدولية، والحكومات العربية، التي فقدت، كما هو واضح، مناعتها الوطنية والقومية وارتكبت جريمة التطبيع مع إسرائيل إلى مراجعة موقفها ووقف هذه الجريمة.كما دعا الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل إلى سحب سفرائها من تل أبيب وإلى الخروج من بيت الطاعة الأميركي وإظهار حد أدنى من التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأفظع الممارسات الوحشية على أيدي إسرائيل يتفاخر رؤساء وزرائها دون استثناء بجرائم لا تشبه جرائم "النازية" فقط من بعيد.