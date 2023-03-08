مدى: 42 صحفية تعرض لانتهاكات خلال العام 2022

توجه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بالتهنئة لجميع النساء الفلسطينيات وكافة النساء في مختلف أرجاء المعمورة وللصحفيات منهن بشكل خاص بمناسبة حلول الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي"، كما يبارك لهن النجاحات التي حققنها في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حيث تركت المرأة الإعلامية بصمة واضحة على الساحة الإعلامية الفلسطينية رغم ممارسات الإحتلال الإسرائيلي والمعيقات الإجتماعية التي لا تزال تواجهها.





وقال المركز: فلا زالت الصحفيات في فلسطين يتعرضن لاعتداءات ومحاولات عديدة تهدف لإسكاتهن والحد من قدرتهن على التعبير، وخلال السنوات الماضية رصد مركز (مدى) أنماطاً مقلقة من الانتهاكات ارتكبت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو من جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث طالت الإنتهاكات خلال العام 2022 ما مجموعة 42 صحفية أثناء ممارسة عملهن الإعلامي وكان أبرزها استشهاد الصحفيتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة.

رام الله - دنيا الوطنوعبّر عن فخره بالصحفيات الفلسطينيات اللواتي لا زلن يقدّمن نموذجاً يحتذى به في القيام بواجبهن المهني، وعلى إصرارهن على نشر معاناة شعبهن الرازح تحت الاحتلال والحصار بالكلمة والصورة، وجهدهن الكبير من أجل عكس واقع المراة الفلسطينية وباقي القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني بالرغم من كافة الصعوبات والعراقيل والقمع.وتقدم المركز بالتهنئة لنساء فلسطين والعالم وخاصة الصحفيات، فإنه يستنكر كافة الاعتداءات عليهن، ويطالب كافة الجهات المعنية والمسؤولة بحماية الصحفيات وتمكينهن من عملهن بحرية كاملة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن كافة الاعتداءات بحقهن، كما يطالب بوقف التمييز ضد الصحفيات، وتمكينهن من الوصول للمواقع القيادية في وسائل الاعلام.