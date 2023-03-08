شؤون فلسطينية

مدى: 42 صحفية تعرض لانتهاكات خلال العام 2022

مدى: 42 صحفية تعرض لانتهاكات خلال العام 2022
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توجه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بالتهنئة لجميع النساء الفلسطينيات وكافة النساء في مختلف أرجاء المعمورة وللصحفيات منهن بشكل خاص بمناسبة حلول الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي"، كما يبارك لهن النجاحات التي حققنها في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حيث تركت المرأة الإعلامية بصمة واضحة على الساحة الإعلامية الفلسطينية رغم ممارسات الإحتلال الإسرائيلي والمعيقات الإجتماعية التي لا تزال تواجهها.

وقال المركز: فلا زالت الصحفيات في فلسطين يتعرضن لاعتداءات ومحاولات عديدة تهدف لإسكاتهن والحد من قدرتهن على التعبير، وخلال السنوات الماضية رصد مركز (مدى) أنماطاً مقلقة من الانتهاكات ارتكبت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو من جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث طالت الإنتهاكات خلال العام 2022 ما مجموعة 42 صحفية أثناء ممارسة عملهن الإعلامي وكان أبرزها استشهاد الصحفيتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة.

وعبّر عن فخره بالصحفيات الفلسطينيات اللواتي لا زلن يقدّمن نموذجاً يحتذى به في القيام بواجبهن المهني، وعلى إصرارهن على نشر معاناة شعبهن الرازح تحت الاحتلال والحصار بالكلمة والصورة، وجهدهن الكبير من أجل عكس واقع المراة الفلسطينية وباقي القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني بالرغم من كافة الصعوبات والعراقيل والقمع.

وتقدم المركز بالتهنئة لنساء فلسطين والعالم وخاصة الصحفيات، فإنه يستنكر كافة الاعتداءات عليهن، ويطالب كافة الجهات المعنية والمسؤولة بحماية الصحفيات وتمكينهن من عملهن بحرية كاملة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن كافة الاعتداءات بحقهن، كما يطالب بوقف التمييز ضد الصحفيات، وتمكينهن من الوصول للمواقع القيادية في وسائل الاعلام.

أخبار ذات صلة

مدفعية الاحتلال تُطلق عددًا من القذائف شرق خانيونس

مدفعية الاحتلال تُطلق عددًا من القذائف شرق خانيونس

نابلس: منسق لجنة التنسيق الفصائلي يعلن استقالته بعد الاعتداء على جنازة الشهيد خروشة

نابلس: منسق لجنة التنسيق الفصائلي يعلن استقالته بعد الاعتداء على جنازة الشهيد خروشة

محافظة نابلس: الأجهزة الأمنية تدخلت لمنع الاستيلاء على جثمان الشهيد خروشة

محافظة نابلس: الأجهزة الأمنية تدخلت لمنع الاستيلاء على جثمان الشهيد خروشة

الخليل: مستوطنون يداهمون قرية رابود

الخليل: مستوطنون يداهمون قرية رابود

حماس: الأجهزة الأمنية في نابلس اعتدت على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة

حماس: الأجهزة الأمنية في نابلس اعتدت على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة

مشعل: التهدئة خديعة كبرى لا تخدم سوى الاحتلال

مشعل: التهدئة خديعة كبرى لا تخدم سوى الاحتلال

قيادي بالديمقراطية يُطالب السلطة بموقف واضح من اجتماع شرم الشيخ المرتقب

قيادي بالديمقراطية يُطالب السلطة بموقف واضح من اجتماع شرم الشيخ المرتقب

مدى: 42 صحفية تعرض لانتهاكات خلال العام 2022

مدى: 42 صحفية تعرض لانتهاكات خلال العام 2022

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يداهمون قرية رابود

الخليل: مستوطنون يداهمون قرية رابود

مدى: 42 صحفية تعرض لانتهاكات خلال العام 2022

مدى: 42 صحفية تعرض لانتهاكات خلال العام 2022

التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

فرنسا: قلقون إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية

فرنسا: قلقون إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية

البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في جنين

البرلمان العربي يدين جريمة الاحتلال في جنين

المرور بغزة: أربع إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: أربع إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال القطاع

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين شمال القطاع

منوعات

هل غادر خالد سليم سباق رمضان في &quot;السجل الأسود&quot;؟

هل غادر خالد سليم سباق رمضان في "السجل الأسود"؟

أحمد السقا يُقلق جمهوره بآخر ظهور.. وزوجته تعلّق

أحمد السقا يُقلق جمهوره بآخر ظهور.. وزوجته تعلّق

للمرة الأولى.. والدة منى زكي تعلّق على أزمة بوستر ابنتها فماذا قالت؟

للمرة الأولى.. والدة منى زكي تعلّق على أزمة بوستر ابنتها فماذا قالت؟

شاهد: بنات اللاعب كريستيانو رونالدو يتحدثن اللغة العربية

شاهد: بنات اللاعب كريستيانو رونالدو يتحدثن اللغة العربية

رسالة أحلام للملكة رانيا بمناسبة زواج الأميرة إيمان

رسالة أحلام للملكة رانيا بمناسبة زواج الأميرة إيمان

محامي الفنانة كارول سماحة يرد على مؤسسة محمود درويش بشأن كلمات &quot;الألبوم الذهبي&quot;

محامي الفنانة كارول سماحة يرد على مؤسسة محمود درويش بشأن كلمات "الألبوم الذهبي"

مايا دياب تهاجم ابنة فيروز لهذا السبب

مايا دياب تهاجم ابنة فيروز لهذا السبب

لن تصدق.. سعر صادم لفستان نادين نجيم

لن تصدق.. سعر صادم لفستان نادين نجيم

بالفيديو.. حلا شيحة تعلم ابنتيها الصلاة وقراءة القرآن

بالفيديو.. حلا شيحة تعلم ابنتيها الصلاة وقراءة القرآن

جورجينا رودريغيز تتنزه بشوارع الرياض بملابس البيت

جورجينا رودريغيز تتنزه بشوارع الرياض بملابس البيت

عربي

مصر تصدر موقفها من العدوان الإسرائيلي على جنين

مصر تصدر موقفها من العدوان الإسرائيلي على جنين

أول تعليق من دولة عربية على مجزرة جنين

أول تعليق من دولة عربية على مجزرة جنين

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع مفوض عام (أونروا)

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع مفوض عام (أونروا)

أول تعليق رسمي سوري على الاستهداف الإسرائيلي لمطار حلب

أول تعليق رسمي سوري على الاستهداف الإسرائيلي لمطار حلب