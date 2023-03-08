فرنسا: قلقون إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية

أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، مُدينة العنف الذي يرتبكه المستوطنون بحق الفلسطينيين.







وقالت كولونا خلال جلسة استجواب أمام الجمعية الوطنية، "نحن قلقون للغاية إزاء ما يحصل على الأرض"، محذّرة من أنّ الأوضاع تشهد "تدهورا مستمرّا".

رام الله - دنيا الوطنوجدّدت كولونا التأكيد على الموقف الفرنسي الداعي للعودة إلى ما أسمته "أفق سياسي يصبّ في صالح حلّ الدولتين"، من أجل إرساء "سلام عادل ومستدام" للإسرائيليين والفلسطينيين.وكانت الوزيرة الفرنسية قد أصدرت الأسبوع الماضي مع نظرائها في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، بيانا مشتركا عبّروا فيه عن "قلقهم البالغ من استمرار أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وَحِدَّتها".