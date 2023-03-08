سلطات الاحتلال تسمح بإدخال 44 سلعة للقطاع دون الحاجة لتنسيق

والقائمة كالتالي:







رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أن سلطات الاحتلال أبلغتنا بالسماح لـ 44 سلعة بدخولها للقطاع ابتداءً من يوم الخميس المقبل.وقالت اللجنة: إن البضائع سيتم إدخالها دون الحاجة لتقديم طلب خاص، وتسطيع الشركة أو المصنع إدخالها بشكل عادي كل يوم لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حسب النظام المعمول به".وأضافت: "أيضاً سمح الجانب الإسرائيلي لأربع سلع بدخولها لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، دون الحاجة لإصدار تصريح البيئة الإسرائيلية ويسمح بدخولها من خلال تنسيق عادي يوم الأحد من كل أسبوع".