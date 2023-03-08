جيش الاحتلال يُداهم نابلس ويعتقل قياديًا في حماس

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي داهمت منازل عدة في مخيم عسكر القديم، من ضمنها منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة.

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عدة منازل في مخيم عسكر القديم بمحافظة نابلس، تخللها اعتقال القيادي بحركة حماس أحمد نبهان صقر.وأعلنت مجموعات عرين الأسود تصديها واشتباكها مع قوات الاحتلال الليلة الماضية، بصليات من الرصاص، عقب اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس.وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي أحمد نبهان صقر من مخيم عسكر القديم، بعد قرابة 6 شهور من الإفراج، عقب عام كامل من الاعتقال الإداري.وأمضى القيادي صقر قرابة سبعة عشرة عاماً في سجون الاحتلال، عشرة منها في الاعتقال الإداري، فيما خاض عام 2012 إضراباً عن الطعام مدته 28 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري الطويل.