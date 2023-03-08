دولي

يهود نيويورك يُطالبون زعيم مجلس الشيوخ بإنهاء التمويل العسكري لإسرائيل

يهود نيويورك يُطالبون زعيم مجلس الشيوخ بإنهاء التمويل العسكري لإسرائيل
يهود نيويوك يطالبون بإنهاء التمويل العسكري لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر المئات من المجموعة المدافعة عن حقوق الفلسطينين وحريتهم من "الجالية اليهودية في نيويورك، أمام منزل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، للمطالبة بإنهاء التمويل العسكري لدولة الاحتلال فورا.

وطالب المتظاهرون الذين انطلقوا من حي بروكلين في مدينة نيويورك باتجاه منزل شومر، رافعين اللافتات المنددة بالدعم الأميركي المستمر لإسرائيل في ظل استمرار عملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني، من عدوان مباشر للجيش والهجمات التكررة للمستوطنين.

وأكد المتظاهرون رفضهم دعم شومر لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، بعد أن وعد خلال زيارته دولة الاحتلال نهاية الشهر الماضي بالدعم الكامل لها رغم المعارضة الداخلية التي تواجهها حكومته، وردود الأفعال الدولية الغاضبة على توسيع المستوطنات غير القانونية على حساب أصحاب الحق، ووسط تصاعد العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين.

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