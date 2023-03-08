تركيا تدين عدوان الاحتلال على جنين واستمرار اعتداءات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأدانت تركيا، العدوان الإسرائيلي على جنين، واستمرار اعتداءات المستوطنين على شعبنا.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، "إننا ندين بأشد العبارات تزايد الهجمات والعنف من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية".وأضافت أن "الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية على مخيم جنين، والذي أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، وأعمال العنف والترهيب من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة بالضفة الغربية غير مقبولة".وتابعت: "إن هذه الهجمات والإجراءات المتزايدة تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، مما يغذي دوامة العنف، والأهم من ذلك، الإضرار بالجهود الدولية للحد من التوتر في هذه الفترة مع اقتراب شهر رمضان المبارك".وكررت تركيا دعوتها "لوضع حد لهذه الهجمات ومنع العنف"، داعيةً الحكومة الإسرائيلية إلى "التصرف بحكمة ومسؤولية".ــــ