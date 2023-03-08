شؤون فلسطينية

فتح تُرحب بتصويت برلمان جنوب أفريقيا على قرار بشأن العلاقات مع إسرائيل

فتح تُرحب بتصويت برلمان جنوب أفريقيا على قرار بشأن العلاقات مع إسرائيل
اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء اليوم الثلاثاء، بتصويت برلمان جنوب أفريقيا، على قرار لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا.

كما ورحب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب بالقرار، مؤكدا أنه يجسد عمق العلاقة التاريخية بين فلسطين وجنوب أفريقيا، على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف أن هذا القرار يشكّل رسالة دعم وإسناد لشعبنا في ظل ما يواجهه من عدوان متواصل وجرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كما يشكّل رسالة إلى حكومة الاحتلال كي تعيد النظر في سياستها المتطرفة التي تخالف كافة القرارات الأممية والشرائع الدولية والإنسانية.

وطالب الرجوب دول العالم كافة، أن تحذو حذو جنوب أفريقيا في تعاملها مع إسرائيل بناء على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وليس بناءً على علاقات المصالح والهيمنة.

وشكر الرجوب "حزب الحرية الوطني" الجنوب أفريقي، الذي قدم مشروع القرار، وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي وكافة الأحزاب في البرلمان التي صوتت لصالح القرار، مستذكرا مواقف الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، رمز محاربة الفصل العنصري "الأبارتهايد" في العالم، الذي كان يقول دائما أن "حرية جنوب أفريقيا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين"، ومواقف رئيس أساقفة جنوب أفريقيا الراحل ديزموند توتو الذي قال: "إذا كنت محايدًا في مواقف الظلم، فقد اخترت جانب الظلم".

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