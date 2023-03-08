تفاصيل طقس فلسطين حتى بداية الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ليبقى حول معدله العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وغدا الخميس: يكونغائما جزئيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ليبقى أقل من معدله بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الجمعة: فيكونصافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح أعلى من معدله بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتوقعت دائرة الأرصاد أن يكون، يوم السبت المقبل، صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح أعلى من معدله بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.