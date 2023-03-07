جبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء مخيم جنين





وأكدت الجبهة في بيان صحفي، أن ما يقوم به الاحتلال من قتل وتدمير ومن تصفيات واغتيالات لن يثني من عزيمة شعبنا على الاستمرار بمسيرة العمل المقاوم، حتى نيل استقلاله.





وقال البيان: "أن محافظات الضفة بكل ما تتعرض له من أشكال العدوان من اقتحامات واعتداءات وارتكاب الجرائم ستبقى خزان المقاومة والتضحية والصمود".





ودعت جبهة التحرير أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، إلى تصعيد العمل المقاوم بكل الوسائل المتاحة، رداً على جرائمه المتواصلة وعلى الاحتلال ان يتحمل نتائج حربه المفتوحة التي بدأها ضد شعبنا.



رام الله - دنيا الوطننعت جبهة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، شهداء مخيم جنين خلال تصديهم لاقتحام المخيم.