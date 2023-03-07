شؤون فلسطينية

عرين الأسود تدعو شعبنا للخروج بمسيرات منتصف هذه الليلة

عرين الأسود تدعو شعبنا للخروج بمسيرات منتصف هذه الليلة
عرين الأسود
رام الله - دنيا الوطن
دعت مجموعات عرين الأسود، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا للخروج بمسيرات منتصف هذه الليلة في جميع المحافظات، و"لنسمع العالم صوت جنين ومخيمها وصوت العرين".

جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

ترجل اليوم ثلة من خيرة أبناء الجهاد والمقاومة مقبلين غير مدبرين لوصايا الشهداء حافظين ترجلوا بالعلامة المسجلة فقط للرجال الرجال أن تُستشهد وأنت تحتضن بندقيتك وحتى الرصاصة الأخيرة هذه العلامة غريبة وجديده سواء على المحتل  أو أعوانه وترجل شيخنا المجاهد البطل الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ ثاني عملية من عمليات سلسلة الثأر مهندس ومتعهد الثأر والنصر ترجل  بالمكان الذي يليق به جنين الثورة ومخيمها مصَدِّر الشهداء مُصَدِّر  المقاومين صاحب العلامة المسجلة الاشتباك حتى الشهادة أو النصر مخيم جنين عقدة العالم مخيم جنين العقدة التي لن  تحل به سننتصر وخلفه سنمضي مخيم جنين درعنا وسيفنا وترجل في هذه المعركة خير أجناد الأرض
الشهداء، محمد وائل غزاوي، مجد محمد عزمي حسينية، طارق زياد مصطفى ناطور، زياد امين الزرعيني، ‌معتصم ناصر، صباغ محمد خلوف.

ونقول لأبناء شعبنا الليلة ومرة أخرى وفي تمام الساعة ٠٠٠٠ بتوقيت العرين وبتوقيت جنين ومخيمها وبتوقيت عقبة جبر وأريحا وطولكرم وكتيباتها وبتوقيت غزة وما أدراك ما غزة وسماء غزة وبتوقيت القدس والقدس والقدس وبتوقيت الخليل اه يا خليل الرحمن آن الأوان وبتوقيت رام الله وبيت لحم والجنوب وسلفيت وقلقيلية  نسمع العالم كله صوت جنين ومخيمها وصوت العرين نسمع العالم كله أصوات هذا الشعب نوصل أصوات أسرانا البواسل وعذاباتهم وماذا يريد  شعبنا وماذا يريد أسرانا ومن يريد ومن يمثله اليوم العرين يقول لكم إن  سلسلة ثأر الشهداء لم تنته بعد نترك لابناء شعبنا إسناد المقاومة وإتركوا لنا كيف نحاور هذا المحتل نحن نعلم اللغة والطريقة واللهجة التي يفهم الليلة موعدنا بإذن الله في كافة الميادين موحدين خلف مقاومتنا نسمع الشهداء أصواتنا ويسمع المقاومين في كل مكان في الميادين في الشوارع من على أسطح المنازل لا صوت  يعلو فوق صوت الله أكبر يسمعوا  أبناء شعبهم.

ونهيب بكم ونستحلفكم بالله هتافنا الله أكبر لا نسيء لأي كان البوصلة الاحتلال فقط الاحتلال ولا سواه نحن دعاة التعمير والخراب لن  يكون الا  في قلب وكيان دولة الكيان والله إن أرواحهم تستحق أن يخرج كل فلسطيني في كل بقعة من بقاع الأرض.

الليلة أخرجوا وأَخرجوا أطفالكم ليتعلموا دروس العزة ويكبروا عليها نقول للمحتل لقد حضر لكم الشهيد عبد الفتاح في وضح النهار مترجلا بوجه مكشوف تعتليه شفاهه صرخات الله أكبر بأقدام ثابته وأيدي لا ترتجف أخترق قلب منظومتكم الأمنية وانسحب من بين جنود نخيتكم  ثم ماذا  أنتم حضرتم له  متنكرين خلف حاوية قمامة أو ماشابه ديدنكم الغدر لا تعلمون أي شيء لا عن الرجولة ولا عن الشرف العسكري وهذا الفرق.

لذلك سننتصر لأن جنودنا لا قبل لكم بها لا قبل لكم بها ولأنكم أخطأتم في العناوين  وأخطأتم في تقدير قوة المقاومة وأخطأتم بدراسة العرين وأخطأت بدراسة كتيبة جنين المظفرة  وأخذكم الغرور لاعتقادكم أننا ننتهي باجتماع أو باستهداف أو باغتيال أخطأتم دائما وأخطأتم بالأمس واليوم وستخطؤون غدا  ثم ماذا بعد سنثأر كالعادة وسيثأر مخيم جنين وسيثأر العرين ويثأر ذئابنا المنفردون أبناء شعبنا وكما وعدناكم بأن ترسم البسمة على وجوهكم وأن يبقى رأسكم مرفوع وكما وعدناكم بالثأر دائما نعدكم به اليوم وواهم ثم واهم ثم واهم من يظن  بغير ذلك وسنرى من سيحاصر من.

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