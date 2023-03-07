بيان من كتائب القسام تعليقاً على مجزرة جنين





كما دعت في بيان لها إلى "الاشتباك مع الاحتلال في كل ربوع وطننا المحتل؛ تحقيقاً لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا".



ونعت كتائب القسام شهداء جنين، وعلى "رأسهم الشهيد عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة، والتي جاَءت رداً ودفاعاً عن شعبنا في وجه جرائم الاحتلال، والشهيد معتصم صباغ ابن مخيم جنين.



رام الله - دنيا الوطندعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، "مجاهدي شعبنا في كل مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه".