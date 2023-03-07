شؤون فلسطينية

رأفت يدين الجريمة البشعة بمخيم جنين

رأفت يدين الجريمة البشعة بمخيم جنين
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت بشدة المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين وأدت إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد آخر. 

ولفت في تصريح له الليلة إلى أن حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل متعمد وممنهج نحو دفع الأوضاع على الأرض إلى مزيدٍ من الانفجار وإغلاق أي أفق سياسي.

وقال: "بمجرد نهاية اجتماع العقبة الذي عارضنا بـ "فدا" المشاركة به ترتكب إسرائيل كل يوم مجزرة وتصعد من جرائمها في جميع المدن الفلسطينية".

وتابع: "لا مجال أمام القيادة الفلسطينية لأية تفاهم مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية، وعليها عدم التعويل على الموقف الأمريكي الذي لا يخرج من إطار الاستنكار والتنديد بالتوازي مع الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال، وأن على أبناء شعبنا التصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الهادفة لنيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بجميع أشكال المقاومة الشعبية".

وطالب المجتمع الدولي إلى وقف كل أشكال الدعم لدولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة ودعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية بما فيها في المحاكم الأممية التي تم رفع ملفات إليها من قبل دولة فلسطين ودعاها للإسراع في البت فيها من أجل محاكمة ومساءلة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد أبناء شعبنا

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