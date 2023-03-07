عرنكي: لن تثنينا جرائم الاحتلال عن الصمود على أرضنا وفي وطننا

رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين د.فيصل عرنكي، الجريمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وجنين وراح ضحيتها رجال تستقبلهم السماء بترحيب رباني لأنهم احياء عند ربهم يرزقونوقال عرنكي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: على إسرائيل ان تدرك سياسة القوة والترهيب التي تنفذها في حق ابناء شعبنا لن تزيدنا الا اصرارا وصمودا على هذه الارض المقدسة، وسندافع عنها حتى يحقق شعبنا الفلسطيني اهدافه المشروعة وينتزع حقه بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.كما طالب عضو اللجنة التنفيذية، المجتمع الدولي بالخروج من تحت عباءة الانحياز الظالم والمستمر منذ خمسة وسبعين عاما والمتمثل بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية والوقوف امام كافة السياسات العنصرية الاسرائيلية التي تضرب بعرض الحائط القوانين والتشريعات الدولية ، كما وحث ابناء الجالية الفلسطيني في دول المهجر والشتات بالتحرك على المستوى الدولي لفضح ممارسات الاحتلالوتوجه عرنكي بخالص التعازي والمواساة لعائلات الشهداء، وداعيا الله القدير من اجل شفاء الجرحى والمصابين.