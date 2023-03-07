بماذا علقت الجهاد الإسلامي على مجزرة مخيم جنين؟

نعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، المواطنين الستة الذين استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأكدت الحركة في وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أن هذه الجريمة النكراء التي ارتقى خلالها الشهداء وأصيب العشرات من أبناء شعبنا، ستجعل مقاومينا اكثر قوة وصلابة في وجه الاحتلال وحكومته الفاشية".





وأضافت: "إننا على ثقة أن لدى مقاومة شعبنا ما يشفي صدور شعبنا الذين لن تلين عزائمهم مهما بلغت التضحيات".





وقالت حركة الجهاد الإسلامي: "نعزي عوائل الشهداء الكرام، ونحيي أهلنا الصامدين في جنين مفجرة انتفاضة الاشتباك، ومقاتلينا الذين يواصلون معركتهم بكل قوة، ونهيب بجماهير لمواصلة طريق الشهداء والتصدي لعدوان الاحتلال، حتى يأذن الله لنا بالنصر الموعود".

رام الله - دنيا الوطن