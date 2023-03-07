دولي

وزير الخارجية الصين: الاحتواء والقمع لن يوقف نهضتنا

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، إن احتواء الصين وقمعها لن يجعل الولايات المتحدة عظيمة ولن يمنع نهضة الصين.

وصرح تشين بذلك في مؤتمر صحفي على هامش الدورة السنوية الجارية للهيئة التشريعية الوطنية للصين، قائلا إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين انحرفت تماما عن المسار العقلاني والسليم.

وقال تشين إن "الولايات المتحدة تدعي أنها تسعى إلى التفوق على الصين في المنافسة ولكنها لا تسعى إلى الصراع. ولكن في الواقع، فإن ما يسمى "المنافسة" يعني احتواء الصين وقمعها من كافة الأبعاد، وهي لعبة الغالب والمغلوب بمحصلة الصفر".

ولدى وصفه الصين والولايات المتحدة باثنين من اللاعبين المتنافسين في سباق أولمبي، قال تشين إنه إذا كان أحد اللاعبين لا يفكر في كيفية تحقيق أفضل نتيجة له بل يحاول دائما إيقاع اللاعب الآخر على الأرض، فهذا ليس تنافسا شريفا بل مواجهة خبيثة ويخالف القواعد.

وأوضح تشين أن ما يزعمه الجانب الأمريكي بشأن "تركيب سياجات واقية" و"عدم الصراع" يعني أنه يتعين على الصين عدم الرد بالقول أو الفعل عند تعرضها للافتراء أو الهجوم، مضيفا أن "هذا مستحيل".

ولفت تشين إلى أنه "إذا استمر الجانب الأمريكي في طريقه الخاطئ بهذه السرعة المخيفة، دون الضغط على الفرملة، فلن تستطيع السياجات الواقية، مهما كان عددها، منع الخروج عن المسار، ومن المؤكد أنه سيكون هناك صراع ومواجهة".

وأضاف تشين أن الصين تعارض بشدة مثل هذه المنافسة، التي تعد مقامرة متهورة تُخاطر بالمصالح الأساسية للشعبين وحتى مستقبل البشرية.

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