خشية إطلاق صواريخ.. تعزيز نشر القبة الحديدية في الجنوب

أفاد موقع (حدشوت حموت) اليوم الثلاثاء، ب تعزيز نشر القبة الحديدية في الجنوب، خشية من إطلاق صواريخ من غزة.





ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن المنظومة الأمنية تستعد لـ "عمليات انتقامية" في الضفة الغربية أو إطلاق صواريخ من غزة بسبب أحداث جنين.





واستشهد ستة مواطنين وأصيب عدد آخر بجراح، في مجزرة إسرائيلية جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين اليوم الثلاثاء.





وأعلنت قوات الاحتلال اغتيال عبد الفتاح خروشة التي تتهمه بأنه منفذ عملية حوارة قبل عدة أيام أسفرت عن مقتل مستوطنيْن.





رام الله - دنيا الوطن