حماس تصدر بياناً بعد أحداث مخيم جنين

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، بياناً، عزت من خلاله ذوي الشهداء.





وباركت الحركة في البيان "سواعد المقاومين الأبطال الذين تصدّوا للعدوان الغاشم وخاضوا اشتباكات ضارية مع القوة الصهيونية المُعتدية، وأوقعوا إصابات في صفوفها، وأثبتوا من جديد أن شعبنا عصي على الكسر".





وقالت حماس: إنّ "جرائم الاحتلال ومجازره لن تخيف شعبنا، بل ستزيده عزمًا وقوّة في مواجهة الاحتلال ومليشيا مستوطنيه".





ودعت أبناء شعبنا إلى "تصعيد المقاومة رداً على الاحتلال وجرائمه، وانتقاماً لدماء الشهداء، والوفاء لوصيتهم العظيمة بالتمسك بالمقاومة طريقاً للتحرير والعودة".





وأهابت حماس بـ"جموع أبناء شعبنا لمواصلة النفير واليقظة واستهداف قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مدننا ومناطقنا المحتلة".

رام الله - دنيا الوطن