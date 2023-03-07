شؤون فلسطينية

غنام تكرم كوكبة من المناضلات والرائدات لمناسبة الثامن من اذار

غنام تكرم كوكبة من المناضلات والرائدات لمناسبة الثامن من اذار
رام الله - دنيا الوطن
كرّمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، اليوم الثلاثاء، كوكبة من المناضلات والرائدات النسويات في عدد من المجالات، وذلك بمناسبة الثامن من آذار وتقديراً لدورهن وعطائهن المتواصل.

وأشارت غنام إلى أن المرأة الفلسطينية حملت الوزر الأكبر في عملية النضال وتحدت تعسف وطغيان الاحتلال، واستهدافه لها بالقتل والتشريد والاعتقال بمزيد من الصمود والتضحية، مشيدة بدور المرأة الريادي في كافة مناحي الحياة.

وقالت: بتكريم المرأة يكرّم الشعب الفلسطيني بأكمله، لما تمثله من عطاء وتضحية فهي الأم والمناضلة والشهيدة والأسيرة والمعلّمة والطالبة، معتبرة المرأة قلب المجتمع النّابض، ومؤكدة أنها بكفاحها وصمودها وتضحياتها المستدامة، تعتبر خط الدفاع الأول في وجه أعتى التحديات الاحتلالية وأشرسها.

وقد كرمت المحافظ غنام عضو المجلس الوطني الفلسطيني الناشطة والمناضلة ليلى جمال التي حملت القضية الفلسطينية على مدار سنوات عملها كصحفية وكاتبة، حتى عادت لارض الوطن وعملت في مكتب الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، ولها الكثير من المؤلفات والاسهامات الثقافية والوطنية.

بالإضافة الى مديرة نادي الأسير في رام الله والبيرة نجاح حسن، والأسيرة المحررة المناضلة خديجة أبوعرقوب التي عملت في صفوف منظمة التحرير وحركة فتح ومازالت تتقدم الصفوف في كافة الفعاليات الخاصة بالأسرى رغم تقدمها بالسن، كما كرمت ليلى جمعة التي تعتبر قصة نجاح ونموذجا متميزا للمرأة بعد ان نجحت بتخطي كل الصعاب بعد وفاة زوجها وأكملت تعليمها الجامعي وكانت من الطالبات المتميزات والمتفوقات، وذلك بالتزامن مع تربيتها لأبنائها.

وفي السياق ذاته كرمت د.غنام خلال مشاركتها في الوقفة المساندة للأسرى أمام الصليب الأحمر في مدينة البيرة التي دعا اليها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، المناضلة نفيسة خويص التي تعذر تواجدها بسبب اعتقالها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الواد في مدينة القدس المحتلة، حيث سلمت غنام رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير درع التكريم، نيابة عن خويص.

كما كرمت المحافظ د.غنام الموظفات العاملات في المحافظة، مشيدة بأدائهن وجهدهن المتميز على كافة الأصعدة.




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